Roma. ‘Devono restituirmi la macchina’: noleggia un’auto con documenti falsi, poi sparisce: nei guai un 29enne (Di lunedì 24 agosto 2020) Intorno alle 13.30 di ieri, la Sala Operativa della Questura ha inviato due pattuglie della Polizia di Stato, una della Sezione Volanti e l’altra del commissariato Spinaceto, in via dei Genieri, dove un uomo aveva telefonato alle Forze dell’ordine segnalando la presenza di 3 sconosciuti che stavano suonando insistentemente al suo citofono. I fatti Sul posto, i poliziotti hanno bloccato i 3 soggetti, uno dei quali ha giustificato la sua presenza dichiarando di essere il titolare di un autonoleggio e di aver suonato a casa dell’uomo poiché lo stesso non aveva rispettato i termini di consegna del veicolo noleggiato, una Abarth 500. Poco dopo, quando il richiedente è sceso in strada, l’altro, scrutandolo bene, con grande sorpresa si è reso conto che non era lo stesso con cui aveva firmato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

