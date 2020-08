Per Musumeci cacciare i migranti è competenza sua, trovargli un posto è “materia dello Stato” (Di lunedì 24 agosto 2020) In materia di psichedelica un grande classico è Interstellar Overdrive dei Pink Floyd. Un altro pezzo molto importante è Lucy in the sky with Diamonds dei Beatles. Ma al terzo posto non poteva non esserci l’ordinanza di Musumeci sui migranti via entro 48 ore dalla Sicilia. E il governatore dello Stato Libero di Sicilia oggi in un’intervista al Corriere già che c’è annuncia pure che “da oggi le mutande vanno cambiate ogni trenta minuti”. O meglio, dice che cacciare i migranti è sua competenza, mentre trovargli un posto è materia dello Stato: Lei firma una ordinanza per chiudere gli hotspot, i centri d’accoglienza, e dal Viminale fanno sapere ... Leggi su nextquotidiano

Giorgiolaporta : Grazie al Presidente #Musumeci per aver alzato la voce e chiuso gli #hotspot. Siamo sicuri che le regioni guidate d… - Agenzia_Ansa : Migranti, il Viminale contro Musumeci: 'Decide lo Stato, la sua ordinanza per il trasferimento fuori dalla Sicilila… - gennaromigliore : Mentre la #Sicilia viene data in pasto ai partiti di destra, #Musumeci dà in pasto ai populisti il corpo dei migran… - CTaschetta : RT @micheleboldrin: Anni fa, quando si stava candidando governatore, svariate anime candide liberali vennero a spiegarmi che #Musumeci era… - micheleboldrin : Anni fa, quando si stava candidando governatore, svariate anime candide liberali vennero a spiegarmi che #Musumeci… -