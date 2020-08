«Non andare col Pd è da bipolari», Lombardi torna all’assalto: «Ancora Raggi? Il M5s non arriva neanche al ballottaggio» (Di lunedì 24 agosto 2020) È di un anno fa l’appello di Roberta Lombardi al M5s perché valutasse un’alleanza con il Pd. Oggi che il tema è «tornato in voga», come dice in un’intervista a Repubblica, il Movimento è alle prese con l’ennesima spaccatura, oltre alla prospettiva di uscire dalle prossime elezioni Regionali con un pugno di candidati eletti. E ne ha per tutti la capogruppo al Consiglio regionale del Lazio, a partire dall’ex capo politico Luigi Di Maio, che ha rinviato una decisione su una possibile alleanza con il Pd fino al fallimento dell’ultima trattativa: «Il problema è a monte – dice Lombardi – Dobbiamo decidere cosa fare da grandi: restare una forza di governo o stare all’opposizione?». Stando a oggi, con le leggi elettorali in vigore, ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Non andare Marino: Il buon senso ci direbbe di non andare a Olbia. Toti: Il problema esiste Sportando Il corpo di «re» Cesare in discarica Gigliola Guerinoni, intrighi e amanti

Cesare il re viene trovato nel fondo di una discarica. La scatola cranica fracassata da colpi di martello, il corpo bruciato, è irriconoscibile. Solo il portachiavi dell’Ordine dei farmacisti permette ...

Covid. Sardegna, navi speciali per il rientro dei positivi: è scontro sui tamponi

«Accordo sui tamponi a chi parte dalla Sardegna? No, ancora non c'è. C'è una trattativa che prosegue». A parlare è l'assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu. Chi si aspettava un avv ...

