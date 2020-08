Nba Playoff 2020: Toronto vince e vola in semifinale di Conference, bene Mavericks e Jazz (Di lunedì 24 agosto 2020) Sarà Boston Celtics-Toronto Raptors la prima delle due semifinali della Eastern Conference. Entrambe le squadre hanno infatti dominato la serie, sconfiggendo rispettivamente Philapdelphia 76ers e Brooklyn Nets per 4-0. I canadesi hanno risposto alla vittoria di misura dei Celtics in serata ed hanno rifilato ben 150 agli avversari in gara-4 dei Playoff NBA. Inarrestabili Powell (29 punti), Siakam (20 punti, 10 rimbalzi) e Ibaka (27 punti, 15 rimbalzi), che hanno vanificato i 35 punti di LeVert, miglior realizzatore della serata, ed hanno chiuso la pratica dominando per 150-122. Nei due match restanti, vittoria ai supplementari per i Dallas Mavericks, trascinati da uno scatenato Doncic autore di una tripla doppia da 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist. Nulla da fare per i Los Angeles Clippers, sconfitti per 135-133 ... Leggi su sportface

dchinellato : ???? This Clippers vs Mavs is by far the best game of the Playoffs. Probably of the entire bubble ???? La partita più… - dchinellato : Luka Doncic non doveva giocare contro i Clippers. Invece è sceso in campo ed è diventato leggenda: su @gazzetta_it… - zazoomblog : Nba Playoff 2020: Toronto vince e vola in semifinale di Conference bene Mavericks e Jazz - #Playoff #2020:… - MarcoAMunno : Come in gara 1, Mitchell e Murray protagonisti del match fra Jazz e Nuggets: 51 punti il primo, 50 il secondo (prim… - 85AleFrau : Che fenomeno @luka7doncic. Serie lunga quella tra Dallas e Clips. #Nba #Playoff -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Playoff Boston, spettacolo da 4-0: è semifinale. Phila all’inferno: che futuro? La Gazzetta dello Sport NBA Playoff 2020: Doncic e Mitchell fanno sognare Dallas e Utah. Boston e Toronto chiudono la serie

Il buzzer beater di Luka Doncic (e non solo…), il duello da record tra Donovan Mitchell e Jamal Murray, lo “sweep” di Boston e Toronto. Tutto questo è stata una notte di playoff NBA difficilmente dime ...

NBA Playoff: le 4 partite della notte

4 le partite degli NBA Playoff disputate questa notte. Lakers e Bucks si portano in vantaggio nelle rispettive serie dopo le scioccanti sconfitte in gara 1. OKC riesce finalmente ad ottenere una vitto ...

Il buzzer beater di Luka Doncic (e non solo…), il duello da record tra Donovan Mitchell e Jamal Murray, lo “sweep” di Boston e Toronto. Tutto questo è stata una notte di playoff NBA difficilmente dime ...4 le partite degli NBA Playoff disputate questa notte. Lakers e Bucks si portano in vantaggio nelle rispettive serie dopo le scioccanti sconfitte in gara 1. OKC riesce finalmente ad ottenere una vitto ...