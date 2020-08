NASCAR 2020 Dover 2: Harvick domina ed è campione “regolare” (Di lunedì 24 agosto 2020) Atto numero 2 del Dover International Speedway, penultima prova della Regular Season 2020 della NASCAR. Kevin Harvick domina la corsa vincendo per la settima volta quest’anno. In testa quasi per tutta la gara, “The Closer” non si è mai voltato indietro, con un’esecuzione perfetta. E continua a macinare record: è arrivato a 56 successi in carriera, nono nella classifica di tutti i tempi al fianco di Kyle Busch. E regala la 700esima vittoria al marchio Ford, seconda nella graduatoria dei costruttori dietro all’inarrivabile Chevrolet. La vittoria del Monster Mile consente ad Harvick di aggiudicarsi il titolo della Regular Season, il campionato che precede i Playoff. Obbiettivo raggiunto grazie anche alle sfortune del suo principale rivale, ... Leggi su sport.periodicodaily

