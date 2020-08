Musumeci dice che l’ordinanza sui migranti è stata fatta nel rispetto dell’emergenza sanitaria (Di lunedì 24 agosto 2020) Nello Musumeci è finito sotto ai riflettori per l’ordinanza in cui chiedeva il trasferimento di tutti i migranti dalla Sicilia entro le prossime ore (con termine ultimo alle 24 del 24 agosto). Il ministero dell’Interno è pronto a impugnare questa ordinanza davanti al Tar, perché le politiche sull’immigrazione non rientrano nelle competenze regionali, ma soltanto in quelle dello Stato. Si è venuto a creare un vero e proprio vuoto di potere, causato dalla sovrapposizione di due competenze. Una vicenda che, tuttavia, non manca di creare grattacapi e che può effettivamente costituire un precedente. LEGGI ANCHE > Perché l’ordinanza di Musumeci non può essere applicata Musumeci e l’ordinanza motivata per ragioni sanitarie Se il governo si ... Leggi su giornalettismo

