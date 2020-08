Maltempo, alluvione a Verona: “Città in ginocchio, tragedia paragonabile all’alluvione del 2010, alla tempesta Vaia e al tornado del Brenta” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Io dico che qui non ce la caviamo con poco. Verona è messa in ginocchio così come molte altre zone del Veneto. I danni sono ingenti, non tutta la città è stata colpita ma le zone interessate sono devastate, sono in ginocchio. E’ una tragedia paragonabile anche, se su diversa scala, al disastro dell’alluvione del 2010, alla tempesta Vaia, alla tromba d’aria della Riviera del Brenta“: lo ha affermato, in conferenza stampa, il governatore del Veneto, Luca Zaia. “I veronesi hanno dimostrato di prendere di petto questa situazione e si sono rimboccati le maniche e hanno cominciato subito a pulire. Ho visto gente in lacrime. Spero che il ... Leggi su meteoweb.eu

