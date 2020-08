Malaga in crisi: aperto un procedimento di licenziamento collettivo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il calcio spagnolo si trova a fare i conti con i debiti e le difficoltà di onorare i contratti stipulati. Dopo l'annuncio del Valencia, in crisi e pronto a cedere diversi pezzi pregiati della propria rosa, un altro club mostra apertamente la propria debolezza economica. Si tratta del Malaga. Il club, ora in Segunda Division, ha un passato importante, con la conquista dei quarti di finale nella Champions League 2012/13.COMUNICATOQuesta la nota con cui il club ha reso nota la sua situazione: la società ha deciso di aprire un procedimento di licenziamento collettivo nei confronti di una parte della rosa. Una scelta dettata dalla grave crisi economica in cui versa il Malaga, impossibilitato a pagare gli stipendi dei calciatori. Si va dunque verso un nuovo ... Leggi su itasportpress

