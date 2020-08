Liberazione di Cannes: una verità non falsata (Di lunedì 24 agosto 2020) Fu chiamata “Operazione Dragoon” e liberò la Francia meridionale dalla presenza nazista. Churchill, pur non approvandola, fornì navi e uomini agli Alleati. Per il Primo Ministro inglese, la strategia giusta sarebbe stata quella d’inviare le truppe nelle regioni balcaniche, dove c’era il petrolio, e occuparle prima che arrivassero i russi. La Costa Azzurra era meno importante e, valutando a posteriori, forse Churchill non aveva tutti i torti. La pianificazione dello sbarco Lo sbarco prevedeva l’impegno di soldati statunitensi, inglesi, canadesi e della Francia di De Gaulle, con i partigiani a dare man forte sulla terra ferma. Con il “Vallo Mediterraneo” – una linea difensiva costruita da Cerbère fino a Mentone – i tedeschi avevano opposto un ostacolo difficile da superare, ma gli Alleati scelsero ugualmente ... Leggi su quotidianpost

