La Bielorussia non è l'Ucraina: in piazza neanche una bandiera Ue (Di lunedì 24 agosto 2020) Per gli analisti le proteste contro Alexandr Lukashenko sono state una sorpresa. Chi pensava che si sarebbero esaurite in pochi giorni dovrà, però, ricredersi. Ieri - a quindici giorni dalle contestate elezioni con le quali il presidente sostiene (tra le accuse di brogli) di essere stato confermato per il sesto mandato - a Minsk è andata in scena l’ennesima manifestazione. Decine di migliaia di persone hanno sfilato per chiedere all’ultimo dittatore d’Europa di andarsene e la celebrazione di nuove elezioni. Un fiume di oppositori - di cui fino al giorno del voto né le autorità locali né gli osservatori internazionali ipotizzavano l’esistenza - ha attraversato le piazze principali della città. A guardarla dall’alto, la marea umana aveva due colori: il bianco e il rosso. Quello della ... Leggi su huffingtonpost

