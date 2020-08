Juve, Ronaldo alla Continassa. Pirlo dirige il primo allenamento (Di lunedì 24 agosto 2020) Quando erano passate da poco le 16.30, Cristiano Ronaldo ha varcato i cancelli della Continassa. La nuova stagione della Juventus , con Andrea Pirlo alla guida, è iniziata dopo una mattinata dedicata ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Dal leader #Bonucci al totem #Ronaldo: #Pirlo ha già i suoi intoccabili - Gazzetta_it : #Juve, #Ronaldo alla Continassa. #Pirlo dirige il primo allenamento - TifosiBN : ???? #AOUAR CHIAMA LA #JUVE, RIFIUTATI #PSG E #CITY: “VUOLE #GIOCARE CON #RONALDO” ?? - ilbianconerocom : #Juve, il primo giorno di #Pirlo: ci sono affetto ed entusiasmo, manca tutto il resto. E l'incontro con #Ronaldo e… - fede_manca82 : @Idar_Bop @abonecki @AndryDipi92 @InterCM16 Ecco appunto, Ronaldo può essere la risposta. Ma lui non ha mai giocat… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ronaldo

Ronal Koeman ha annunciato ufficialmente a Suarez che non rientra più nei piani del Barcellona: la Juventus inizia a pensare all’uruguaiano. Torna caldissimo il nome di Luis Suarez per l’attacco della ...Vacanze finite per la Juventus che lunedì 24 agosto si radunerà alla Continassa per rimettersi a lavoro in vista della nuova stagione. Dopo 16 giorni di vacanza dunque i calciatori bianconeri si ritro ...