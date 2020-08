Il Tar fa riaprire Zoomarine (Di lunedì 24 agosto 2020) Zoomarine può riaprire. Ha ottenuto infatti la sospensiva del provvedimento del Comune di Pomezia che imponeva al Parco 5 giorni di chiusura (dal 24 al 28 agosto), non essendoci i presupposti di legge. La sospensione arriva nella giornata del 24 agosto, consentendo al Parco di tornare ad aprire regolarmente i suoi cancelli martedì 25 agosto. Lo comunica il parco in una nota. «Siamo profondamente soddisfatti della decisione del TAR. La tutela della salute dei visitatori e di tutti i lavoratori, nonché degli animali ospitati, è sempre stata la nostra priorità e continuerà ad essere l'unica mission di Zoomarine e di Dolphin Company. - Ha commentato Renato Lenzi, Amministratore Delegato di Zoomarine Italia SpA - I controlli effettuati delle autorità competenti ... Leggi su iltempo

