Il ct Mancini: “Giovani calciatori, occhio ai truffatori” (Di lunedì 24 agosto 2020) In attesa delle convocazioni per le sfide di Nations League, il 4 settembre contro la Bosnia e tre giorni dopo contro l’Olanda, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a L’Economia, inserto del lunedì del Corriere della Sera, a proposito di questioni economiche che riguardano i giovani calciatori: “Purtroppo mi sono imbattuto in qualche malfattore. Disavventura capitata anche ad altri, l’inesperienza danneggia molti atleti. Il calciatore è giovane, guadagna cifre enormi ma non dà importanza ai soldi. E i truffatori gli girano intorno. Un consiglio? Fare come me, affidarsi ai professionisti. Bisogna avere un avvocato e un commercialista seri”. Una battuta anche sui soldi nel mondo del calcio: “Quando pensi che si sia arrivati al massimo, si va sempre oltre. I club incassano molto ... Leggi su alfredopedulla

CampedelliPaolo : Ai giovani #calciatori (ma anche a quelli maturi o ex) consiglierei di investire parte del tempo libero nell’… - a99904573 : RT @FcInterNewsit: Mancini, consiglio ai giovani calciatori: 'Occhio ai truffatori che vi girano intorno, affidatevi ai professionisti' htt… - FcInterNewsit : Mancini, consiglio ai giovani calciatori: 'Occhio ai truffatori che vi girano intorno, affidatevi ai professionisti' - ultrascomodo : @SandroSca Non si può mai fare felici tutti, specialmente i tifosi. Il mio discorso però è diverso e molto più semp… - fralosophy : @Sardanapalooo @Puglio11 @Gazzetta_it Magari Meret e Romero. Altri due giovani di grande talento. Mancini Ibanez Romero ???????? -

