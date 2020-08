Halo 3 ODST nel mirino degli utenti alt-right per la rimozione di un nameplate con le sirene della polizia (Di lunedì 24 agosto 2020) Durante l'ultimo test flight per Halo 3: ODST, alcuni fan hanno notato qualcosa di particolare: 343 Industries ha rimosso dal gioco una targa nameplate che, originalmente, raffigurava le sirene della polizia. Come riportato su Resetera:"Nella campagna ODST non ci sono solo veicoli della polizia abbandonati in giro, ma c'è anche una storia secondaria riguardante il dipartimento di polizia corrotto di New Mombasa che si connette alla storia principale, quindi il nameplate non era sicuramente fuori posto. Tuttavia, allo stesso modo, considerando l'attuale clima politico, 343 Industries ha deciso di rimuoverlo dal test flight e, possibilmente, dalla release finale.".Com'è logico supporre, gli ... Leggi su eurogamer

