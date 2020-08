Frosinone/Collepardo, annega nel lago sotto gli occhi dei figli piccoli: recuperato il cadavere (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo quasi 72 ore di incessante ricerche alle 14,00 di oggi i sommozzatori dei Vigili di Fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno recuperato il corpo senza vita dell’uomo trentanovenne, di origini romene ma residente da anni a Collepardo, che dal primo pomeriggio del 22 agosto era scomparso nelle acque del lago di Barrea sotto gli occhi dei due figli di otto e dieci anni con i quali stava trascorrendo un pomeriggio di svago su un gommone. Imbarcazione dalla quale Constantin Catalin Toma si era tuffato, forse per un bagno o forse per aiutare uno dei suoi due figli in difficoltà (la dinamica deve essere ancora ricostruita) senza più riemergere dalle acque del lago. Il dispositivo di soccorso ha lavorato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

E' stato ritrovato il corpo del papà di 39 anni scomparso nelle acque del lago di Barrea. Il corpo senza vita è stato ripescato alle 14 dai sommozzatori dei vigili del fuoco, praticamente alla stessa ...

