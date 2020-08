Enel X - Accordo con Hubject per l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica (Di lunedì 24 agosto 2020) Enel X ha siglato un Accordo Hubject per abilitare il pagamento e la fatturazione B2B automatizzata tramite la piattaforma di interoperabilità (eRoaming) dell'operatore tedesco, ampliando così la rete di ricarica pubblica disponibile per i propri clienti. La partnership, attivata attraverso la controllata Enel X Financial Services, specializzata in soluzioni di pagamento, punta a sviluppare la mobilità elettrica tramite la standardizzazione dei sistemi di pagamento. La società del gruppo Enel abiliterà le funzioni di regolamento finanziario tra Charging Point Operator (Cpo) ed e-mobility Service Provider (Emp) sulla piattaforma attraverso il servizio chiamato Intercharge Settlement.750 partner ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Enel X - Accordo con Hubject per l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica - chevida : Enel X e Hubject: accordo per l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica - - zazoomblog : E-Mobility ENEL X sigla accordo di collaborazione con Hubject - #E-Mobility #sigla #accordo - eurokleis : Programma Sviluppo Filiere: @EnelGroupIT e @intesasanpaolo hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per l’ac… - FibraClick : ?? Mauro Coltorti (M5S): «L'obiettivo del Governo è quello di arrivare a un accordo con CDP ed Enel perché non si pu… -