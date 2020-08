E-Mobility, ENEL X sigla accordo di collaborazione con Hubject (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Innovare i processi di business al servizio dello sviluppo del mercato della mobilità elettrica. Con questo obiettivo ENEL X Financial Services, società controllata da ENEL X specializzata in soluzioni di pagamento, ha siglato un contratto di collaborazione a lungo termine con la piattaforma di roaming Hubject. La società è stata selezionata da Hubject per abilitare i servizi di regolamento finanziario tra Charging Point Operator (CPO) ed e-Mobility Service Provider (EMP) sulla piattaforma eRoaming di Hubject. Il servizio, chiamato “intercharge SETTLEMENT” – spiega ENEL in una nota – rende possibile una soluzione di pagamento e di fatturazione B2B automatizzata in ... Leggi su quifinanza

