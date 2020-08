DOOM tra cammelli e gatti che soffiano negli strabilianti effetti sonori (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche se alcuni degli effetti sonori nell'originale DOOM sono stati creati ad uso esclusivo del gioco, la maggior parte proveniva da diverse librerie di suoni. A tal proposito una serie di fan con molto tempo libero a disposizione, ha scovato la provenienza dei file audio, scoprendo così che i "cammelli" sono una parte molto importante del gioco.Decino è un fan ed esperto di DOOM e recentemente ha creato un lungo video che raggruppa tutti gli effetti sonori del gioco, la loro provenienza e come sono stati realizzati. A volte si tratta di un solo un effetto sonoro non modificato, come ad esempio una pistola. Altre volte, un effetto sonoro nel gioco può consistere in pochi effetti sonori diversi mescolati insieme.Il ... Leggi su eurogamer

