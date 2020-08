Coronavirus, a Hong Kong il primo caso al mondo di ricaduta (Di lunedì 24 agosto 2020) Ora è ufficiale: di Coronavirus ci si può ammalare più volte. Ad Hong Kong è successo: un uomo di 33 anni apparentemente in buona salute, è stato colpito nuovamente dal virus dopo quattro mesi e mezzo dalla guarigione. Lo ha reso noto l’Università della città, con un comunicato. La prima volta, il 33enne si è ammalato in forma lieve. Partito per la Spagna, dove i casi di contagio sono ormai esponenziali, al ritorno è stato trovato nuovamente positivo. A questo punto, gli scienziati hanno studiato l’Rna del primo virus e anche il secondo ed hanno rilevato alcune differenze fra le due forme, dovute alle sue naturali mutazioni tra i due continenti. La seconda volta, però, l’uomo si è ammalato senza sintomi, il che vuol dire che ... Leggi su ilnapolista

