“Ci saranno loro!”. Temptation Island, la rivelazione bomba sui concorrenti. E brava Alessia Marcuzzi! (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella giornata di oggi, lunedì 24 agosto, sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island targate Alessia Marcuzzi, che per la prima volta è al timone della versione nip. Nelle ultime ore i canali social della trasmissione hanno rivelato l’identità di due delle sei coppie concorrenti sull’isola: quella formata da Carlotta e Nello e quella composta da Nadia e Antonio. Si suppone che la prima puntata del reality più estivo che ci sia verrà mandata in onda o mercoledì 9 settembre, oppure mercoledì 16 settembre, così come riportato da TvBlog. Un Temptation Island doppio quello di quest’anno, che per la prima volta da quando è stato lanciato andrà in onda per ben due volte durante ... Leggi su caffeinamagazine

