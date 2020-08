Chiara Ferragni e Fedez fanno il tampone: “In Sardegna aria pesante” (Di lunedì 24 agosto 2020) Fedez ha rivelato che lui, la moglie ed il figlio si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus dopo l’incremento di casi in Sardegna. Sin dalle prime settimane di diffusione del Covid-19 in Italia, Fedez e Chiara Ferragni sono stati in prima linea per la lotta alla malattia. I due vip hanno infatti donato fondi … L'articolo Chiara Ferragni e Fedez fanno il tampone: “In Sardegna aria pesante” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

martifornu : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - GammaStereoRoma : Baby K Feat. Chiara Ferragni - Non Mi Basta Più - msscumberbatch : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - dailynews_24 : Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez: “Abbiamo fatto il tampone” - DonnaGlamour : Fedez e Chiara Ferragni fanno il tampone: “In Sardegna un’aria pesante” -