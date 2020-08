CDS – “Covid, il calcio trema”: troppi contagiati in Serie A (Di lunedì 24 agosto 2020) “Covid, il calcio trema”, scrive in apertura di prima pagina l’edizione di oggi del Corriere dello Sport. Aumentano i contagiati a meno di un mese dall’inizio della nuova Serie A. Anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, positivo al virus, ma è asintomatico e sta bene. Tuttavia, niente ritiro con il Bologna. Stop anche per Erick Pulgar della Fiorentina. “Ma ora sarebbe un grave errore fermare tutto”, dice l’immunologo Francesco Le Foche. In Champions League “Il Bayern beffa l’emiro”. Vittoria per 1-0 da parte dei tedeschi che si aggiudicano la 6ª Champions League della loro storia grazie al goal dell’ex giocatore della Juventus, cresciuto proprio nel Paris Saint-Germain, Kingsley Coman. Manuel Neuer decisivo. Deluso lo sceicco: finora ha speso 1,2 ... Leggi su calciomercato.napoli

