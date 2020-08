Calciomercato Inter, svolta improvvisa per Conte: la strategia di Zhang (Di lunedì 24 agosto 2020) Quest'oggi, stando alla 'Gazzetta dello Sport', ci sarà un primo summit della dirigenza per fare il punto della situazione. Dopodiché, toccherà al numero uno confrontarsi con Conte. L'intenzione, ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - Gazzetta_it : #calciomercato #Cina #Inter, #Suning e l’ok di #Pechino: così #Messi diventa un affare... di Stato - zazoomblog : Calciomercato Inter svolta improvvisa per Conte: la strategia di Zhang - #Calciomercato #Inter #svolta - passione_inter : Skriniar vuole restare: messaggi d'amore all'Inter sui social. Ma il futuro dipende da Conte -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Cittaceleste.it

Antonio Conte e l’Inter, avanti ancora insieme o addio dopo solo 14 mesi? I tifosi nerazzurri attendono con ansia l’incontro programmato tra le parti nella giornata di domani, salvo anticipi a stasera ...L’ Inter ha fretta di risolvere la questione allenatore perché un ribaltone in panchina cambierà inevitabilmente piani e scelte per il futuro. Tanto per cominciare, ci saranno nuove priorità, ad esemp ...