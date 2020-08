Berizzi insulta Verona e i veronesi: “Il nubifragio? E’ il karma contro nazifascisti e razzisti” (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Sei contro l’immigrazione, quindi ti meriti diluvi e inondazioni. A dirlo è stato Paolo Berizzi, che come di consueto ha sprecato l’ennesima occasione per tacere dilettandosi a declinare in chiave antifascista il violento nubifragio che ieri ha messo in ginocchio le province di Verona, Vicenza e Padova; per lo scrittore e inviato di Repubblica, infatti, l’origine supercella che ha causato danni enormi alla città scaligera è da imputare nientemeno che al karma. Un karma antirazzista, ovviamente, che si è abbattuto sulla città che il solerte giornalista orobico si figura come un covo di SS. Così stamattina, alzatosi di buonora, Berizzi ha così twittato: «Sono vicino a ... Leggi su ilprimatonazionale

