Amatrice e Accumuli 4 anni dopo: tra il dolore per le vittime e l’attesa per la ricostruzione (Di lunedì 24 agosto 2020) Il 24 agosto 2016 la terra tremò, distruggendo le località di Amatrice e Accumuli. C’è chi ha lasciato i propri comuni e c’è chi invece non molla e non si arrende al silenzio delle istituzioni. Era il 24 agosto del 2016, quando nel Lazio la terra tremò in maniera imponente. Un terremoto di forte intensità, … L'articolo Amatrice e Accumuli 4 anni dopo: tra il dolore per le vittime e l’attesa per la ricostruzione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BernyZb : ????#preziosaitalia #amatrice #accumuli un pensiero e una preghiera per voi A pray for you ?????? #amatriciana… - GigioSweet17 : A distanza di quattro anni dal terremoto che cancello’ Amatrice, Accumuli, Arquata, e Pescara del Tronto, la strad… - Gabriel54258751 : RT @MarzioCpi: La nave #migranti Aurelia è arrivata a #Lampedusa Costo della crociera 4800 € a persona ogni mese, naturalmente, pagati dal… - DaniloxDb : RT @MarzioCpi: La nave #migranti Aurelia è arrivata a #Lampedusa Costo della crociera 4800 € a persona ogni mese, naturalmente, pagati dal… - nuvolar97330681 : RT @MarzioCpi: La nave #migranti Aurelia è arrivata a #Lampedusa Costo della crociera 4800 € a persona ogni mese, naturalmente, pagati dal… -