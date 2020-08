Alphonso Davies vince la Champions, l’ex club di MLS lo omaggia con un filmato della sua carriera (Di lunedì 24 agosto 2020) Una storia di vita molto difficile ma a lieto fine. Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, è il protagonista di una cavalcata eccezionale che lo ha portato dai gravi problemi dell'infanzia fino al successo della Champions League. Nato a Buduburam nel 2000, campo profughi dove i genitori erano stati costretti a rifugiarsi quando scoppiò la guerra civile in Liberia, il calciatore si era poi trasferito a 5 anni in Ontario. Da qui, la svolta nel mondo del calcio dove era entato nelle giovanili di Internationals e Strikers, salvo poi approdare in pochissimo tempo prima al Vancouver Whitecaps ed infine proprio al Bayern Monaco.Ed è stata la sua ex squadra di MLS protagonista di un omaggio bellissimo al suo ex giocatore. Su Twitter, appena dopo il trionfo dei tedeschi in ... Leggi su itasportpress

