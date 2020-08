Violento nubifragio in veneto, zaia firma lo stato di crisi (Di domenica 23 agosto 2020) VERONA, ITALPRESS, - Il presidente del veneto, Luca zaia, sta per firmare la dichiarazione dello stato di crisi per il Comune di Verona e altri comuni del Veronese, colpiti oggi dal maltempo che ha ... Leggi su gazzettadiparma

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio a Verona: strade allagate e alberi sradicati #verona - rtl1025 : ?? Il #Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di #Verona,… - Tg1Raiofficial : Violento nubifragio in Veneto. Nel video le strade di Verona completamente sommerse da acqua e grandine. Un uomo ri… - RaffyB_68 : RT @gabelmanu: Ogni volta che succedono sti disastri è un colpo al cuore per tutti, lo Stato giustamente interverrà ma se poi risento ancor… - Fontanella64 : RT @HuffPostItalia: Violento nubifragio in Veneto, allagamenti a Verona, Vicenza e Padova -