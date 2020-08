Vaia (Spallanzani): «Ci sono i primi casi di giovani che tornano a contagiare genitori e nonni» (Di domenica 23 agosto 2020) Occorre attenzione, senza fare allarmismo. È un mantra da ripetere in questi giorni in cui si è evidenziata una drastica risalita nel numero dei contagi in Italia. La maggior parte, come si può evincere guardano l’età media dei nuovi infettati da Coronavirus, sono ragazzi (o poco più) di ritorno dalle vacanze. E questo aspetto diventa fondamentale nell’ambito dell’analisi del quadro epidemiologico. Secondo Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, ci sono già i primi casi di giovani contagiano anziani (genitori e nonni) dopo il rientro dalle ferie. LEGGI ANCHE > Perché i dati sul coronavirus di maggio e agosto, invece, si ... Leggi su giornalettismo

