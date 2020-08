‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Teresanna Pugliese e Francesco Monte (Di domenica 23 agosto 2020) Sono passati ben 10 anni da quando Teresanna Pugliese ha varcato per la prima volta lo studio di Uomini e Donne. Il percorso della verace partenopea è iniziato alla corte di Samuele Nardi, quando – dopo essersi messa in luce per il suo carattere spigliato e peperino – gli rifilò un severo no e accettò l’offera di Maria De Filippi di salire sul trono per cercare la sua anima gemella. Fin da subito Teresanna rimase affascinata da due ragazzi molto belli ma anche molto diversi tra loro, Antonio Passarelli e Francesco Monte. Dopo lunghe esterne e tanta indecisione, la giovane scelse di uscire dal dating show di Canale 5 insieme ad Antonio, ma la loro relazione durò solo pochi mesi e capendo di aver fatto la scelta sbagliata e di ... Leggi su isaechia

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - Daniele_Manca : Treu (Cnel): «Sul pay gap tra uomini e donne le aziende mostrino i dati», ?@rquerze? - ?@Corriere? ?@L_Economia? (d… - MSilviaSacchi : RT @angelalupo10: @MSilviaSacchi Brava. Da troppo, troppo tempo si parla di pay gap tra uomini e donne, senza apportare cambiamenti sostanz… - simauffa : RT @SlKim: Come non riuscite a capire che vi prendete delle confidenze che nessuno vi ha dato e che vi fanno risultare veramente sgradevoli… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne Azzolina: “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” Rep