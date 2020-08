Ugento: da luglio sono 118 gli incendi di uliveti Coldiretti Puglia: andato in fumo l’ennesimo campo di trecento ulivi (Di domenica 23 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: sono saliti a 118 gli interventi effettuati a luglio e agosto dai volontari della Protezione Civile a Ugento e nelle aree limitrofe per spegnere gli incendi degli uliveti ormai secchi a causa della Xylella. A dirlo è Coldiretti Puglia sulla base dei dati diffusi dalla Protezione Civile di Ugento, una delle località più belle e suggestive del Salento, dove i volontari in 50 giorni hanno spento roghi quotidiani di ulivi malati, con un aumento degli incendi del 24% rispetto all’anno scorso. “E’ andato in fumo l’ennesimo campo di 300 ... Leggi su noinotizie

