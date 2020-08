Traffico Roma del 23-08-2020 ore 10:30 (Di domenica 23 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto Traffico regolare sul grande raccordo anulare così come sulle consolari e sulle altre strade della capitale in queste ore andiamo a Trastevere chiusa viale Aurelio Saffi da viale delle Mura Gianicolensi in direzione di Viale Trastevere per accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco sul posto circa la stabilità di alberature danneggiata in un precedente incendio per accertamenti sanitari invece presso l’ospedale San Giovanni addolorata possibili difficoltà di circolazione in via di Santo Stefano Rotondo dove In caso di necessità la polizia locale deviazioni Cambiamo argomento per lavori sulla linea ferroviaria direttissima Roma Firenze fra Orte e Roma alcuni treni del trasporto regionale diretti e provenienti da ... Leggi su romadailynews

TrafficoA : A24 - Assergi - Coda A24 Roma-Teramo Coda in uscita a Assergi per traffico intenso. - TrafficoA : A1 - Arezzo-Valdarno - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Arezzo e Valdarno per traffico intenso - TrafficoA : A1 - Firenze - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Incisa - R… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Arezzo (Km 358,5) e A1 Svincolo Incis… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 23-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Guasto sulla linea alta velocità Roma-Napoli: “Intrappolati per 3 ore sul Frecciargento”

Ritardi fino a tre ore per i treni che stanno percorrendo la linea alta velocità Napoli-Roma. Racconta un passeggero a Fanpage.it: “Il Frecciaargento delle 8.56 da Caserta per Roma si è fermato improv ...

Cantieri e strettoie, traffico in tilt. Il controesodo è un calvario

Ieri e oggi bollino rosso. I lavori di manutenzione creano lunghe code in un weekend già delicato. Colpa dei ritardi da lockdown e della burocrazia: i soldi ci sono, ma le infrastrutture restano al pa ...

