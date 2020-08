The Suicide Squad: il teaser e le prime immagini dal set (Di domenica 23 agosto 2020) Dal DC FanDome sono arrivate anche alcune interessanti immagini inedite di The Suicide Squad di James Gunn, con la presentazione dei suoi numerosi ed eccentrici protagonisti e alcune loro interviste nel teaser Il DC FanDome ci regala un primo sguardo al tanto atteso The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn, il regista che può essere definito l’uomo giusto per un lavoro sporco, cattivo e scorretto. The Suicide Squad dovrebbe uscire nelle sale americane il 6 agosto 2021 e contrariamente ad altri progetti questa interpretazione di James Gunn è stata annunciata come 100% frutto dell’immaginario del regista, senza ingerenze produttive. Una scelta che potrebbe considerarsi disperata, ma forse la migliore atteso lo scarso ... Leggi su tuttotek

