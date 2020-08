The Facchinettis stasera su Real Time: cast e streaming (Di domenica 23 agosto 2020) The Facchinettis – cast The Facchinettis è il nuovo programma tv della categoria Reality Realizzato sulla scorta di altri format familiari come The Kardashians o The Osbourne (sulla famiglia di Ozzy). In questo caso si parla invece della famiglia di Francesco Facchinetti, composta dalla moglie Wilma Helena Faissol, dai figli, e dal nonno ex-Pooh Roby. The Facchinettis in tv – Orari e Canale Dal 12 aprile The Facchinettis va in onda in esclusiva su Dplay Plus, la piattaforma streaming a pagamento del gruppo Discovery, ma la prima puntata si potrà vedere anche su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) domenica 19 aprile 2020 dalle ore 21,30 alle 22,00. Il programma torna in prima serata da ... Leggi su ascoltitv

Ladri in casa di Francesco Facchinetti: "Ero pronto a sparare, mia moglie ha vomitato per giorni"

Francesco Facchinetti ha raccontato nel reality The Facchinettis e sul suo profilo Instagram una brutta esperienza vissuta alcuni mesi fa. Dei ladri si sono introdotti in casa sua. La famiglia si è ch ...

Facchinetti mette in dubbio le scelte del governo: "Fa più vittime il coronavirus o la chiusura totale?"

Fa più vittime il coronavirus o il lockdown? È questa la domanda che Francesco Facchinetti rivolge a se stesso e ai suoi follower sui social. L'ex DJ Francesco ha condiviso sul suo profilo Instagram u ...

