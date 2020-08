Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus al rientro dalla Sardegna: “assolutamente asintomatico” (Di domenica 23 agosto 2020) Notizia dlel’ultima ora arriva da Bologna, con una nota ufficiale della socità. Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al tampone al quale è stato sottoposto dopo essere rientrato dalle vacanze in Sardegna venerdì. La notizia desta preoccupazione perchè come tutti ben sappiamo, qualche mese fa il mister ha vinto la sua battaglia contro la leucemia ma è uno di certo una di quelle persone che potrebbero essere maggiormente esposte ai rischi. La società però precisa subito che l’allenatore del Bologna sta bene. Mihajlovic, si legge nella nota, è “assolutamente asintomatico”. Sinisa dovrà rimanere in isolamento per due settimane, e si vedrà quindi costretto a ... Leggi su ultimenotizieflash

