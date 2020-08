Sinisa Mihajlovic, il contagio e la strafottenza dei vip (Di domenica 23 agosto 2020) Sulla salute non si dovrebbe mai scherzare, ma è difficile non ironizzare su queste foto e sulla cronaca della vacanza di Sinisa Mihajlovic a Porto Cervo che gli è costata il contagio da Covid. Ma ... Leggi su globalist

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - repubblica : Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus al rientro dalla Sardegna: 'Asintomatico' [di EMILIO MARRESE] [aggiorname… - FlickerXStill : RT @perchetendenza: 'Forza Sinisa': Perché Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus -