Quella gaffe di Speranza: "Sulla nave c’è il Covid" Ma ha sbagliato traghetto (Di domenica 23 agosto 2020) Gabriele Laganà Il ministero della Salute ha inviato un messaggio ai passeggeri di un traghetto Olbia-Civitavecchia avvertendo della presenza a bordo di una persona colpita da coronavirus. Ma l’imbarcazione era un’altra Bisogna prestare la massima attenzione quando si fanno annunci riguardo un potenziale pericolo sanitario, soprattutto di questi tempi segnato dal Covid. Questo non vale solo per i cittadini, spaventati dal coronavirus e costretti a stare chiusi in casa per mesi, per gli organi di informazione e per i cosiddetti "esperti" come virologi, infettivologi ed epidemiologi vari, molti dei quali divenuti delle celebrità grazie alle numerose ospitate in tv attraverso le quali parlavano del coronavirus. A pesare le parole e a controllare che le informazioni siano corrette deve pensarci anche l’organismo ... Leggi su ilgiornale

Bisogna prestare la massima attenzione quando si fanno annunci riguardo un potenziale pericolo sanitario, soprattutto di questi tempi segnato dal Covid. Questo non vale solo per i cittadini, spaventat ...

