Primo trapianto di utero in Italia, “evento storico” (Di domenica 23 agosto 2020) “Un evento storico” per l’Italia: il Centro Nazionale Trapianti (Cnt) definisce cosi’ il Primo trapianto di utero eseguito in Italia, nel Centro trapianti del Policlinico di Catania in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, realizzato dopo una ricerca durata 14 mesi e che ha coinvolto tutta la Rete trapiantologica nazionale. L’equipe che ha eseguito il trapianto e’ composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia. La paziente, una donna siciliana di 29 anni nata priva di utero a causa di una rara malattia congenita chiamata sindrome di Rokitansky, e’ in buone condizioni di salute, ma ci vorranno giorni per potere stabilire se l’intervento ... Leggi su ildenaro

GiuliaGrilloM5S : Il primo trapianto di utero in Italia è un evento storico e da siciliana e catanese sono orgogliosa che sia avvenut… - SkyTG24 : Catania, eseguito con successo il primo trapianto di utero in Italia - Agenzia_Ansa : Primo trapianto di utero in Italia eseguito a Catania #ANSA - ariolele : RT @andreasso1951: Primo trapianto di utero in Italia, a Catania - Medicina - ANSA.it- GRANDI ???????????????????????????????????????? - paolasoriani53 : RT @andreasso1951: Primo trapianto di utero in Italia, a Catania - Medicina - ANSA.it- GRANDI ???????????????????????????????????????? -