Pensione anticipata quota 41: il lavoro precoce non è sufficiente, i requisiti (Di domenica 23 agosto 2020) Pensione anticipata quota 41 destinatari i lavoratori precoci che si trovano in determinate tutele e hanno un requisito contributivo di 41 anni. Un lettore ci pone una domanda specifica, analizziamo cercando di capire cosa può fare. Va ricordato che la quota 41 fa parte delle pensioni news e non ha scadenza, quindi non è soggetta a proroga. Pensione anticipata quota 41 senta tutele è possibile? Ho circa 41 anni di contributi ma non rientro nelle tutele, posso andare in Pensione? Ho 58 anni e sono un lavoratore precoce? Vi ringrazio della risposta La Pensione quota 41 è destinata ai lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima del ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensione anticipata quota 41: il lavoro precoce non è sufficiente, i requisiti - ternaordinata : @simonefloris7 @fattoquotidiano Proprio l'alienista ladrone : L'inps mandava in pensione gli Apisti volontari e i s… - 73deva73 : Pensioni,ipotesi uscita anticipata a62anni ma con taglio dell’assegno: come funzionerebbe. Potremmo andare tranquil… - morettweet : RT @magicabionda: Aveva già detto che poteva essere la sua ultima esperienza, preventivamente, do’ cazzo deve andare se non in pensione ant… - magicabionda : Aveva già detto che poteva essere la sua ultima esperienza, preventivamente, do’ cazzo deve andare se non in pensio… -