Orso ribelle aggredisce carabiniere in Trentino | “arrestato”

Trento, 23 agosto – In Trentino Alto Adige orsi sempre sotto i riflettori dividendo la popolazione tra pro e contro questi bellissimi animali talvolta pericolosi. La "notte brava" di un giovane Orso di due anni e mezzo per un quintale e 21 kg, che si dice sia il "ricercato" M57, si è conclusa con "l'arresto" di questo esemplare da parte della Guardia Forestale, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ad Andalo, piccolo paesino del Trentino a 1.040 m.s.l.m. L'aggressione ieri sera verso le 22.30 Attorno alle ore 22.30, mentre l'Orso avrebbe aggredito una persona, buttandola a terra provocandole diverse ferite. Questo è bastato al presidente della Provincia di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, per disporre la cattura del plantigrado.

