Orgoglio Bayern, campioni d’Europa dopo una cavalcata pazzesca (Di lunedì 24 agosto 2020) dopo mesi di dubbi e di rinvii finalmente la Champions League 2019/2020 è stata portata a termine. La finale tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain ha visto il successo dei bavaresi, che con la rete dell’ex parigino e bianconero Coman sono saliti sul tetto d’Europa per la sesta volta nella loro storia. L’Orgoglio Bayern ha battuto il talento del PSG, che nonostante il suo attacco atomico non è riuscito a superare la coriacea difesa tedesca e l’infinito Neuer, autore di numerosi miracoli durante i 90 minuti di gioco. Grande Bayern dunque, e Champions che torna in Germania dopo 5 vittorie spagnole, divise tra Real e Barcellona e quella dello scorso anno del Liverpool. DA IST DAS DING! #MiaSanChampions #FCBayern ... Leggi su sport.periodicodaily

