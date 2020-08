Musumeci: «Non vogliamo subire l’invasione dei migranti». E chiude tutti i centri di accoglienza (Di domenica 23 agosto 2020) «La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti». Lo afferma, senza mezzi termini, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Bisogna agire subito. «Sul mio tavolo c’è l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa». Musumeci: «Il governo non attua i decreti vigenti» «Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso, malgrado i nostri appelli, di non attuare i decreti vigenti. E di non chiudere i porti, come invece ... Leggi su secoloditalia

