MotoGP, Pol Espargaro: “Oggi potevano vincere tutti, super felice del podio” (Di domenica 23 agosto 2020) “È una di quelle gare in cui potevano vincere tutti. Sono andato in lotta con Miller e alla fine siamo andati entrambi larghi. Oggi era la gara di Mir, stava andando in fuga. Sono super felice“. Lo ha detto Pol Espargaro dopo il terzo posto al Gran Premio di Stiria di MotoGP. Leggi su sportface

