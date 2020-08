Messi Juventus, dalla Spagna: “Bianconeri in agguato per l’argentino” (Di domenica 23 agosto 2020) Messi Juventus – Il nuovo allenatore avrà senz’altro richieste delle pedine adatte al suo sistema di gioco. La priorità è quella di trovare un nuovo centravanti, ma sicuramente si potenzieranno tutti i reparti. Perché la Juve vuole primeggiare in serie A e ovviamente spera di fare bella figura anche in Europa. Per questo motivo si sognano anche dei grandi nomi. E uno di questi è quello di Leo Messi. Messi Juventus, le ultimissime dalla Spagna Ad alimentare i sogni dei tifosi sono anche i rumors che arrivano dalla Spagna. Il Barcellona sta vivendo un momento difficile, dopo il clamoroso flop in Champions League tutti i giocatori di fatto potrebbero lasciare la maglia blaugrana. Anche ... Leggi su juvedipendenza

