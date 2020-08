Lazio, trovato l’accordo con Pepe Reina: pronto un contratto biennale (Di domenica 23 agosto 2020) La Lazio ha trovato l’accordo per un contratto biennale con Pepe Reina, portiere del Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport La Lazio avrebbe trovato l’accordo per un contratto biennale con Pepe Reina, portiere del Milan, secondo quanto riportato da Sky Sport. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare la firma. L’estremo difensore, reduce dall’esperienza in prestito all’Aston Villa, avrebbe accettato la Lazio per riassaporare la Champions League nella prossima stagione. Pepe Reina dovrebbe comunque ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle di Thomas Strakosha. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Lazio, è fatta per Reina: firmerà un biennale: La Lazio ha trovato il suo nuovo... - JohnHard3 : Contagi di ritorno, arrivano i test rapidi agli imbarchi da e per la Sardegna. Trovato l’accordo con la Regione Laz… - PPicerni : Contagi di ritorno, arrivano i test rapidi agli imbarchi da e per la Sardegna. Trovato l’accordo con la Regione Laz… - zazoomblog : Contagi di ritorno arrivano i test rapidi agli imbarchi da e per la Sardegna. Trovato l’accordo con la Regione Lazi… - LazioHawaii : @AlessioSfl @OfficialSSLazio Ma come fa a dire ste cose quando hanno trovato i positivi alla riomma e alla Lazio no? ?? -