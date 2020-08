La chiusura delle liste per le regionali complica la strada del referendum (Di domenica 23 agosto 2020) Fallite le alleanze per le amministrative, nemmeno per la consultazione popolare sul taglio dei parlamentari c'è univocità tra gli alleati di entrambi gli schieramenti Leggi su tg.la7

RaiNews : #Bielorussia, opposizione di nuovo in piazza contro Lukashenko. Il Presidente minaccia: 'Forze armate pronte ad int… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Non c'è bisogno di lockdown e chiusura delle regioni' #coronavirus - CarloCalenda : Sbagli Paolo, non sono affatto felice della chiusura del Billionaire. Anzi. Sarei molto felice della chiusura spont… - zampella_sof : RT @Tg3web: Prosegue la protesta delle opposizioni in Bielorussia e le minacce del presidente Lukashenko non si attenuano. Oscurati i siti… - NickIannello64 : RT @RaiNews: #Bielorussia, opposizione di nuovo in piazza contro Lukashenko. Il Presidente minaccia: 'Forze armate pronte ad intervenire'.… -

Ultime Notizie dalla rete : chiusura delle Coronavirus, Speranza: "Non c'è bisogno di lockdown e chiusura delle regioni" TGCOM La movida a Pisa? Con la mascherina e in fila per riuscire a fare il test sierologico

Il primo weekend estivo tra aperitivi e serate in compagnia con l’obbligo dei dispositivi di protezione dopo le 18 in una città, in realtà, semideserta A vederla dal punto dove Giacomo Leopardi aveva ...

Termovalorizzatore anche in provincia? Cella: da valutare

Lo scorso 25 luglio lo aveva affermato Matteo Salvini. Ma c’è un un ordine del giorno di Palazzo Ducale che lo vieta MASSA-CARRARA. «In Toscana va realizzato un termovalorizzatore per ogni provincia».

Il primo weekend estivo tra aperitivi e serate in compagnia con l’obbligo dei dispositivi di protezione dopo le 18 in una città, in realtà, semideserta A vederla dal punto dove Giacomo Leopardi aveva ...Lo scorso 25 luglio lo aveva affermato Matteo Salvini. Ma c’è un un ordine del giorno di Palazzo Ducale che lo vieta MASSA-CARRARA. «In Toscana va realizzato un termovalorizzatore per ogni provincia».