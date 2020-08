Inter, un tifoso provoca Brozovic: “Via da Milano”. E lui: “Speriamo” (Di domenica 23 agosto 2020) “Buone vacanze mezzo giocatore. Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano“. Questo il contenuto di un commento di un tifoso nerazzurro apparso sotto un post pubblicato da Marcelo Brozovic. Al centrocampista nerazzurro il commento non è sfuggito. Anzi, ha deciso di rispondere stizzito con uno “Speriamo” accompagnato da un emoticon. FOTO Da notare la risposta di #Brozovic che a mi trova d'accordo #Inter #amala pic.twitter.com/21dV3nGftw — Roberto Corti (@r corti) August 23, 2020 Leggi su sportface

