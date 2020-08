I test all’imbarco per chi rientra dalla Sardegna (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo aver paventato il rischio quarantena per chi rientra dalla Sardegna le Regioni trovano un’intesa sui test del tampone prima dell’imbarco sui traghetti che stanno riportando decine di migliaia di turisti a Roma. Il Messaggero spiega oggi che prima c’è stata la richiesta ufficiale del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che è anche segretario del Pd, poi la mediazione del governo, dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a quello della Salute, Roberto Speranza. Infine, la disponibilità del governatore sardo Christian Solinas. In Sardegna saranno fatti i tamponi prima dell’imbarco sui traghetti diretti verso Civitavecchia, in modo da evitare che la trasmissione del virus avvenga anche nel corso dei ... Leggi su nextquotidiano

