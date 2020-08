Guerra (Oms): «Mascherine a scuola sono necessarie. Più asintomatici? Perché non è detto che sia un bene» (Di domenica 23 agosto 2020) L’aumento dei casi di Coronavirus nel nostro Paese porta con sé due dati: l’abbassamento dell’età media dei contagiati e il fatto che, la maggior parte, siano asintomatici. Questo, secondo il direttore generale aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra, non è qualcosa di propriamente rassicurante: «Non siamo sicuri che anche una sintomatologia molto leggera, oggi, non si possa tradurre in danni alla salute visibili a medio e lungo termine – ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera -. Meglio non prenderlo, il virus, perché cominciano a esserci evidenze solide di problemi anche in pazienti con pochissima sintomatologia. Un raffreddore, sintomi banali che passano inosservati. Senza voler essere allarmisti c’è evidenza che dopo ci possono essere conseguenze ... Leggi su open.online

