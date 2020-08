Finale PSG-Bayern Monaco: Neymar distrutto al triplice fischio, in lacrime (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) Neymar scoppia in lacrime al termine di Psg-Bayern Monaco, Finale della Champions League 2019/2020. Il fantasista brasiliano si è lasciato andare dopo il triplice fischio: un pianto prolungato quello del sudamericano che non è riuscito a fare la differenza nell’economia dei 90 minuti o quantomeno a prolungare la Finale ai supplementari dopo il gol di Coman. Il Bayern invece festeggia il Triplete. Leggi su sportface

SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - Gazzetta_it : #Bayern imbattibile, è campione d'Europa! Coman decide la finale di #ChampionsLeague, Psg k.o. tra i rimpianti… - GaeFormisano19 : RT @GaeFormisano19: vedo il PSG festeggiare troppo per aver raggiunto la finale, fossi in loro mi concentrerei ancora qualche giorno prima… - GabCM8 : Coman ex PSG che gli segna il goal decisivo in finale di Champions, per la gazzetta meglio parlare di plusvalenza J… -