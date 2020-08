Facebook: da settembre il cambio di look sarà definitivo (Di domenica 23 agosto 2020) Da circa un anno Facebook ha annunciato che sarebbe arrivato un design del tutto nuovo del sito. In questi mesi, il social network ha introdotto a poco a poco la nuova interfaccia, dando agli utenti la possibilità di visualizzarla e poi di scegliere se continuare ad usare la versione aggiornata, oppure se tornare a quella … Leggi su periodicodaily

SBianchiArt : Meno 28 giorni all inaugurazione!!! La mia mostra “SIMONE BIANCHI AMAZING TALENT” aprirà le sue porte il 12 Settemb… - LegaSalvini : Il 20/21 settembre mandiamo a casa la sinistra anche dalla Toscana, FORZA???? Grazie dell’accoglienza Marina di Cecin… - francescomila18 : RT @LeonDonnoM5S: Il 20 e 21 Settembre abbiamo la possibilità di portare a casa una riforma epocale! Da oltre 30 anni i partiti, TUTTI, ci… - Goldstein5s : RT @LeonDonnoM5S: Il 20 e 21 Settembre abbiamo la possibilità di portare a casa una riforma epocale! Da oltre 30 anni i partiti, TUTTI, ci… - Alexmar983 : #comunediCalcinaia aumenta la copertura di @wikimonuments con nuovi beni a tempo indefinito! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook settembre

Facebook: a partire da settembre nuova interfaccia per tutti. Da circa un anno Facebook ha annunciato che sarebbe arrivato un design del tutto nuovo del sito. In questi mesi, il social network ha ...Una boccata d’arte: dal 12 settembre 20 artisti italiani emergenti e affermati invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua esporranno in 20 borghi di 20 regioni Una boccata d’arte è un progetto d ...